Україна відкриє Центр єдності у Чехії: уряди підписали декларацію

5 травня Київ і Прага підписали угоду про створення Центру єдності України в Чехії (Unity Hub).

Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем’єр Петр Фіала.

Україна і Чехія підписали угоду про створення хабів повернення біженців

– Сьогодні підписано спільну декларацію, буде відкрито Центр української єдності в Чехії. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців у Чехії, а також допоможе їм повернутися на батьківщину, коли прийде час, – повідомив Петр Фіала.

Документ підписали віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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Зеленський зазначив, що такі центри планують відкривати в країнах із великою кількістю українців. Він згадав, зокрема, Німеччину, де вже розпочато цей процес, а також Чехію, Іспанію, Польщу, і додав, що Велика Британія також може стати однією з таких країн.

– Це постійна робота. Я розумію тільки, коли вона почалася – я не знаю, коли вона закінчиться, скільки нам знадобиться таких хабів, щоб не втратити зв’язок з українцями, які перебувають за кордоном, – зазначив президент України.

Він додав, що в цих центрах українці зможуть отримати юридичні консультації та підтримку в пошуку “свого місця” в Україні, зокрема у питанні працевлаштування.

Зеленський висловив сподівання, що після завершення гарячої фази війни багато хто з тих, хто зараз перебуває за кордоном, повернуться додому.

Джерело : Офіс президента

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