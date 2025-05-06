Мерц – кандидат в канцлеры Германии: что о нем известно и позиция по Украине

Во вторник, 6 мая, ожидалось официальное утверждение лидера ХДС Фридриха Мерца на должность нового канцлера Германии. До этого в немецком парламенте Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Однако во время голосования в Бундестаге не хватило голосов для избрания Фридриха Мерца канцлером в первом туре. Но его кандидатуру еще могут утвердить в ходе следующих туров голосования.

Что известно о Фридрихе Мерце и какова его позиция по Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

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Биография Фридриха Мерца

Мерц родился в гористой местности на западе Германии. Он католик, юрист, как и его отец. В настоящее время ему 69 лет.

В 1989 году в возрасте 33 лет Мерц стал депутатом Европарламента от ХДС. Через пять лет избрался в Бундестаг. В 2000-х он ушел из политики на некоторое время. С 2005-го по 2021 год Мерц работал в одной крупной международной адвокатской конторе, занимал руководящие должности в совете директоров и в наблюдательном совете.

С 2016-го по 2020 год Мерц был главой наблюдательного совета немецкого филиала крупнейшей в мире инвестиционной компании Blackrock.

В 2018 году он вернулся в политику и в 2022 году с третьей попытки стал главой ХДС. Мерц имел славу представителя либерально-экономического крыла убежденных консерваторов в ХДС.

Позиция Мерца по Украине

В 2022 году Фридрих Мерц одним из первых прибыл с визитом в Киев и с тех пор выступает за максимальную поддержку нашего государства.

— Это была и остается противоправная война России. И есть только один человек, который несет за это ответственность. И его зовут Владимир Путин. Только он один, — высказывал свою позицию Мерц относительно войны РФ против Украины.

Мерц неоднократно подвергал критике “медленные и нерешительные” действия правительства Германии относительно поставок Украине боеприпасов и передовых систем вооружения. Так, он призывал Германии предоставить нашему государству крылатые ракеты TAURUS, против чего выступал Олаф Шольц.

— Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить поставки российской армии, — заявил политик.

В апреле Мерц заявлял, что Германия готова предоставить Украине ракеты Taurus при условии согласия союзников. Кроме того, он предположил, что они могут быть использованы для поражения таких целей, как Керченский мост, соединяющий Россию с временно оккупированным Крымом.

К тому же, Мерц говорил, что Украина должна получить перспективу членства в НАТО и в контексте переговоров по завершению войны в Украине решительно заявлял, что Германия не будет поддерживать мир, который навязывают нашей стране. По его словам, Германия и вся Европа поддерживают нашу страну в борьбе с российской агрессией.

Кроме того, по сообщениям СМИ, Мерц намерен свой первый заграничный визит на должности канцлера совершить в Украину, что, безусловно, указывает на его поддержку.

Напомним, что в последний раз Мерц приезжал в Украину не так давно, а именно 15 февраля. Тогда он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: DW

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