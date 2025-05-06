Мерц – кандидат у канцлери Німеччини: що про нього відомо та позиція щодо України

У вівторок, 6 травня, очікувалося офіційне затвердження лідера ХДС Фрідріха Мерца на посаду нового канцлера Німеччини. Перед тим у німецькому парламенті Соціал-демократична партія (СДПН) проголосувала за коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Однак під час голосування в Бундестазі забракло голосів для обрання Фрідріха Мерца канцлером у першому турі. Проте його кандидатуру ще можуть затвердити під час наступних турів голосування.

Що відомо про Фрідріха Мерца та якою є його позиція щодо України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Біографія Фрідріха Мерца

Мерц народився у гористій місцевості на заході Німеччини. Він католик, юрист, як і його батько. Наразі йому 69 років.

У 1989 році у віці 33 років Мерц став депутатом Європарламенту від ХДС. За п’ять років обрався до Бундестагу. У 2000-х він пішов з політики на деякий час. З 2005-го до 2021 року Мерц працював в одній великій міжнародній адвокатській конторі, обіймав керівні посади в раді директорів та у наглядовій раді.

З 2016-го до 2020 року Мерц був головою наглядової ради німецької філії найбільшої у світі інвестиційної компанії Blackrock.

У 2018 році він повернувся у політику та у 2022 році із третьої спроби став головою ХДС. Мерц мав славу представника ліберально-економічного крила переконаних консерваторів у ХДС.

Позиція Мерца щодо України

У 2022 році Фрідріх Мерц одним із перших прибув з візитом до Києва і відтоді виступає за максимальну підтримку нашої держави.

– Це була і залишається протиправна війна Росії. І є тільки одна людина, яка несе за це відповідальність. І її звуть Володимир Путін. Тільки він один, – висловлював свою позицію Мерц щодо війни РФ проти України.

Мерц неодноразово піддавав критиці “повільні та нерішучі” дії уряду Німеччини щодо постачання Україні боєприпасів і передових систем озброєння. Так, він закликав Німеччину надати нашій державі крилаті ракети TAURUS, проти чого виступав Олаф Шольц.

– Крилаті ракети TAURUS дозволили б Україні серйозно порушити лінії постачання російської армії, – заявив політик.

Так, нещодавно Мерц заявив, що Німеччина готова надати Україні ракети Taurus за умови згоди союзників. Ба більше, він припустив, що вони можуть бути використані для ураження таких цілей, як Керченський міст, що з’єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом.

До того ж, Мерц казав, що Україна має отримати перспективу членства у НАТО, і у контексті переговорів щодо завершення війни в Україні рішуче заявляв, що Німеччина не підтримуватиме мир, який нав’язують нашій країні. За його словами, Німеччина і вся Європа підтримують Україну в боротьбі проти російської агресії.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, Мерц має намір здійснити свій перший закордонний візит на посаді канцлера саме в Україну, що, безперечно, свідчить про його підтримку.

Нагадаємо, що в останнє Мерц приїздив в Україну 15 лютого та виступив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Джерело: DW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.