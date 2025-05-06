Минимальная зарплата в Нидерландах в 2025 году: размер выплат

В Нидерландах государство уделяет значительное внимание защите прав работников, устанавливая четкие стандарты оплаты труда. Одним из ключевых инструментов такой защиты является законодательно закрепленный уровень минимальной заработной платы. Эта система охватывает не только взрослое население, но и распространяется на подростков и несовершеннолетних, осуществляющих трудовую деятельность.

Факты ICTV узнавали, какую минимальную зарплату получают в Нидерландах в 2025 году.

По данным официального сайта Центрального правительства Нидерландов, с 1 января 2024 года в стране введена законодательно установленная минимальная заработная плата в час. Она является обязательной для всех работников в возрасте от 15 лет и начисляется в брутто.

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Какая минимальная зарплата в Нидерландах и особенности ее начисления

Для работников от 21 года установлена единая минимальная почасовая ставка. Для молодежи в возрасте от 15 до 20 лет применяется молодежная минимальная ставка, которая определяется как доля от основной почасовой минимальной зарплаты.

С 2024 года больше не устанавливается фиксированная минимальная зарплата за месяц, неделю или день. Размер зарплаты теперь напрямую зависит от количества фактически отработанных часов.

В рабочее время учитываются:

фактически отработанные часы;

часы отпуска;

часы, когда работник был временно нетрудоспособным, но имел право на оплату.

Количество рабочих часов может меняться ежемесячно, поскольку в разные месяцы — разное количество рабочих дней.

Размер минимальной зарплаты в Нидерландах по состоянию на 1 января и 1 июля 2025 года

Ниже указаны суммы в брутто, то есть до вычета налогов. Зарплата в брутто — это общая сумма, которую работник зарабатывает до вычета налогов, социальных взносов и других удержаний.

Это сумма, которую работодатель договаривается выплачивать работнику до того, как будут вычтены все обязательные отчисления. Зарплата в брутто является исходной суммой для вычисления всех налоговых и социальных платежей. Поэтому она всегда выше суммы, которую работник получает на руки.

С 1 января 2025 года в Нидерландах повышена минимальная почасовая заработная плата:

15 лет — €4,22

16 лет — €4,85

17 лет — €5,55

18 лет — €7,03

19 лет — €8,44

20 лет — €11,25

21 год и старше — €14,06

Какой будет минимальная заработная плата в Нидерландах с 1 июля 2025 года:

15 лет — €4,32

16 лет — €4,97

17 лет — €5,69

18 лет — €7,20

19 лет — €8,64

20 лет — €11,52

21 год и старше — €14,40

Джерело: Центральний уряд Нідерландів

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