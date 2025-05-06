Мінімальна зарплата в Нідерландах у 2025 році: розмір виплат

У Нідерландах держава приділяє значну увагу захисту прав працівників, встановлюючи чіткі стандарти оплати праці. Одним із ключових інструментів такого захисту є законодавчо закріплений рівень мінімальної заробітної плати. Ця система охоплює не лише доросле населення, але й поширюється на підлітків та неповнолітніх, які здійснюють трудову діяльність.

Факти ICTV дізнавалися, яку мінімальну зарплату отримують у Нідерландах у 2025 році.

За даними офіційного сайту Центрального уряду Нідерландів, з 1 січня 2024 року в країні запроваджено законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату за годину. Вона є обов’язковою для всіх працівників віком від 15 років і нараховується у брутто.

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Яка мінімальна зарплата у Нідерландах та особливості її нарахування

Для працівників від 21 року встановлено єдину мінімальну погодинну ставку. Для молоді віком від 15 до 20 років застосовується молодіжна мінімальна ставка, яка визначається як частка від основної погодинної мінімальної зарплати.

Із 2024 року більше не встановлюється фіксована мінімальна зарплата за місяць, тиждень чи день. Розмір зарплати тепер напряму залежить від кількості фактично відпрацьованих годин.

До робочого часу враховуються:

фактично відпрацьовані години;

години відпустки;

години, коли працівник був тимчасово непрацездатним, але мав право на оплату.

Кількість робочих годин може змінюватися щомісяця, оскільки в різні місяці — різна кількість робочих днів.

Розмір мінімальної зарплати у Нідерландах станом на 1 січня та 1 липня 2025 року

Нижче вказані суми у брутто, тобто до вирахування податків. Зарплата в брутто — це загальна сума, яку працівник заробляє до вирахування податків, соціальних внесків та інших утримань.

Це сума, яку роботодавець домовляється виплачувати працівнику до того, як будуть вирахувані всі обов’язкові відрахування. Зарплата в брутто є вихідною сумою для обчислення всіх податкових і соціальних платежів. Тому вона завжди вища за суму, яку працівник отримує на руки.

З 1 січня 2025 року в Нідерландах підвищено мінімальну погодинну заробітну плату:

15 років – €4,22

16 років – €4,85

17 років – €5,55

18 років – €7,03

19 років – €8,44

20 років – €11,25

21 рік і старше – €14,06

Якою буде мінімальна заробітна плата в Нідерландах з 1 липня 2025 року:

15 років – €4,32

16 років – €4,97

17 років – €5,69

18 років – €7,20

19 років – €8,64

20 років – €11,52

21 рік і старше – €14,40

Джерело: Центральний уряд Нідерландів

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