РФ усилила наблюдение за активностью НАТО в Балтийском море — разведка Латвии

Несанкционированное нарушение воздушного пространства, агрессивное сближение с самолетами и кораблями — Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море, осуществляя такие демонстрации силы и провокации.

Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности (MIDD) по оценке военной активности России вблизи Латвии.

В разведке Латвии оценили угрозы со стороны России

— Цель этих провокаций, скорее всего, заключается в запугивании и тестировании потенциального противника. Одновременно не исключаются попытки дискредитировать реакцию стран региона и их оборонительные возможности, — отмечает MIDD.

В разведке напомнили, что в рамках реформы ВС РФ в 2024 году Западный военный округ, граничащий с Латвией, реорганизовали в Ленинградский и Московский военные округа. Там считают, что формально это ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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По данным MIDD, параллельно с войной в Украине Россия, по крайней мере формально, начала формирование новых подразделений и реорганизацию существующих в соответствии с заявленным планом реформы вооруженных сил.

— Морская пехотная бригада Балтийского флота, размещенная в Калининградском анклаве, также будет преобразована в дивизию, — отмечают в разведке.

В то же время там не считают, что такие шаги свидетельствуют о реальном увеличении военных сил РФ у границ Латвии, поскольку большая часть российских военных ресурсов по-прежнему направляется на войну в Украине.

Кроме того, в MIDD пришли к выводу, что сейчас Кремль основные усилия сосредотачивает на разведке, демонстрации силы, борьбе с украинскими беспилотниками и ракетами, однако за три года войны она так и не смогла полноценно обеспечить защиту своей территории от подобных угроз.

Возможности РФ по проведению стратегических и оперативно-тактических учений также ограничены — вероятно, из-за нехватки персонала и техники.

— В этом году Россия и Беларусь планируют провести совместные стратегические учения Запад-2025, которые в основном должны пройти на территории Беларуси. Однако масштаб учений и территория, которую они охватывают, во многом будут зависеть от хода войны России против Украины, — считают в разведке Латвии.

Соответственно, сейчас Россия вряд ли имеет возможности для еще одной сухопутной операции стратегического уровня.

Источник : Delfi

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