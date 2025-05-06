РФ посилила спостереження за активністю НАТО в Балтійському морі – розвідка Латвії

Несанкціоноване порушення повітряного простору, агресивне зближення з літаками і кораблями – Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі, здійснючи такі демонстрації сили і провокації.

Про це йдеться у звіті Служби військової розвідки і безпеки (MIDD) щодо оцінки військової активності Росії поблизу Латвії.

У розвідці Латвії оцінили загрози з боку Росії

– Мета цих провокацій, найімовірніше, полягає в залякуванні та тестуванні потенційного противника. Одночасно не виключаються спроби дискредитувати реакцію країн регіону та їхні оборонні можливості, – зазначає MIDD.

У розвідці нагадали, що у рамках реформи ЗС РФ у 2024 році Західний військовий округ, що межує з Латвією, реорганізували у Ленінградський і Московський військові округи. Там вважають, що формально це відповідь Росії на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Зараз дивляться

За даними MIDD, паралельно з війною в Україні Росія, принаймні формально, почала формування нових підрозділів і реорганізацію чинних відповідно до заявленого плану реформи збройних сил.

– Морська піхотна бригада Балтійського флоту, розміщена в Калінінградському анклаві, також буде перетворена в дивізію, – зауважують у розвідці.

Водночас там не вважають, що такі кроки свідчать про реальне збільшення військових сил РФ біля кордонів Латвії, оскільки більша частина російських військових ресурсів, як і раніше, направляється на війну в Україні.

Крім того, у MIDD дійшли висновку, що наразі Кремль основні зусилля зосереджує на розвідці, демонстрації сили, боротьбі з українськими безпілотниками і ракетами, проте за три роки війни вона так і не змогла повноцінно забезпечити захист своєї території від подібних загроз.

Можливості РФ щодо проведення стратегічних та оперативно-тактичних навчань також обмежені – ймовірно, через брак персоналу і техніки.

– Цього року Росія і Білорусь планують провести спільні стратегічні навчання Захід-2025, які в основному повинні пройти на території Білорусі. Однак масштаб навчань і територія, яку вони охоплюють, багато в чому залежатимуть від перебігу війни Росії проти України, – вважають у розвідці Латвії.

Відповідно, наразі Росія навряд чи має можливості для ще однієї сухопутної операції стратегічного рівня.

Джерело : Delfi

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