Венгрия не обанкротится из-за вступления Украины в ЕС — в Еврокомиссии ответили Орбану

Публичные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нецелесообразности членства Украины в Евросоюзе не имеют под собой никакой содержательной основы, ведь идут в разрез с решениями, которые уже были приняты Европейским советом.

Об этом заявил в Брюсселе директор Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG ENEST) Герт Ян Коопман (Gert Jan Koopman) во время обсуждения будущего Украины и Молдовы в составе ЕС.

Заявления Орбана о банкротстве Венгрии из-за расширения ЕС безосновательны

Отвечая на вопрос журналиста о попытках Орбана сместить акценты в процессе расширения ЕС — от принципа достижений каждого кандидата к теме собственной экономической несостоятельности (заявлений о том, что присоединение Украины повлечет банкротство Венгрии), представитель Еврокомиссии отметил:

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— Относительно позиции, которая была публично озвучена премьер-министром Венгрии. Мы должны смотреть на правовой контекст, в котором мы действуем. Европейский совет, который включает все 27 стран-членов, решил открыть с Украиной переговоры о вхождении и признал ее статус как страны-кандидата. Поэтому это вопрос согласованности и содержательности, когда кто-то хочет утверждать, что эта страна не должна быть членом Евросоюза, — отметил Коопман.

Он подчеркнул, что утверждение венгерского премьера о возможном банкротстве Венгрии в результате вступления новых членов в ЕС не имеет подтверждения в исторических примерах.

Вступление Украины в Евросоюз усилит экономики стран-членов

Коопман вспомнил недавнее исследование МВФ, в котором говорится о том, что расширение 2004 года генерировало увеличение ВПП на 10 процентов не только для новых стран-членов, но и для тех, которые уже были до этого.

— Поэтому я считаю, что истиной является противоположное: Украина и Молдова после вхождения в ЕС усилят экономику уже существующих стран-членов и сами получат экономическую выгоду от этих стран, — заявил представитель Еврокомиссии.

По словам Коопмана, экономическое сближение предусматривает определенные переходные этапы и адаптацию регуляторных норм, что является нормальным явлением в таком масштабном процессе. Однако в стратегической и экономической перспективе расширение приводит к росту для всех участников.

Это не является только личным взглядом. Это точка зрения Европейской комиссии, которая опирается на очевидные факты, — добавил он.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте заявил, что Венгрия не поддерживает присоединение Украины к ЕС, поскольку, по его словам, это “приведет к банкротству Венгрии”, и такой сценарий неприемлем для Будапешта.

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