Орбан резко ответил Зеленскому относительно отношения венгров к вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко ответил президенту Владимиру Зеленскому относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом политик написал в соцсети Х.

Орбан резко ответил Зеленскому

— Президент Зеленский обратился вчера к венгерскому народу. Господин президент! Что думает венгерский народ, не решает президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе, – сказал Виктор Орбан.

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Он добавил, что для Украины нет вступления в Евросоюз без одобрения от Венгрии.

— Каждый венгр скажет свое слово по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот как мы здесь делаем вещи, – написал Виктор Обран.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на слова президента Владимира Зеленского, который раскритиковал премьера Орбана, что тот делает шаги против вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что украинский президент должен признать право венгров высказывать свое мнение относительно вступления Украины в ЕС.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что по данным опроса от оппозиции Орбана, около 70% венгров поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан считает, что присоединение Украины к ЕС негативно повлияет на интересы его страны.

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