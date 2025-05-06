ЕС полностью откажется от российского газа до 2027 года

Европейская комиссия планирует инициировать полный запрет на импорт газа из России до конца 2027 года.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

ЕС планирует полный запрет на импорт газа из РФ

Как отмечается, доля российского газа в структуре импорта в Евросоюз резко сократилась — с более чем 40% до начала полномасштабной войны РФ против Украины до примерно 19% в 2023 году.

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Теперь ЕС намерен предпринять дальнейшие шаги к полному прекращению энергетической зависимости от страны-агрессора.

Ожидается, что в июне будет представлено официальное предложение, предусматривающее запрет импорта российского газа во всех его формах — как по новым, так и по действующим спотовым контрактам.

Согласно информации источников, ограничения, охватывающие спотовые контракты (на которые сейчас приходится около трети объемов поставок), должны вступить в силу не позднее конца 2025 года.

Большинство закупок российского СПГ, как и трубопроводного газа, осуществляется в пределах долгосрочных контрактов, предусматривающих строгие условия, включая принцип “бери или плати”.

Ожидается, что Еврокомиссия озвучит свою инициативу в Европейском парламенте, указав на планы ограничить поставки как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа из России.

Полный запрет должен заработать до завершения 2027 года.

При этом источники подчеркивают, что график реализации плана будет зависеть от возможностей ЕС наладить альтернативные поставки СПГ из других регионов, включая США, Катар, Канаду и африканские страны.

Также сообщается, что вопрос импорта американского СПГ сейчас является предметом торговых переговоров между ЕС и администрацией президента Дональда Трампа.

ЕС представил дорожную карту отказа от российских энергоносителей

6 мая в Страсбурге еврокомиссар Дэн Йоргенсен представил дорожную карту к плану REPowerEU, в которой предусмотрено полное прекращение импорта российского газа до конца 2027 года. Об этом пишет Европейская правда.

Евросоюз также планирует свести к минимуму закупки российской нефти, активизировать меры против российского теневого флота и значительно уменьшить зависимость в сфере ядерной энергетики, в частности путем ограничения импорта обогащенного урана.

— Европейский Союз ставит своей целью полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов… В частности, до конца 2027 года планирует прекратить закупку российского газа, — сообщил Дэн Йоргенсен.

По его словам, в июне 2025 года Еврокомиссия представит соответствующие законодательные инициативы, сформированные на основе представленной дорожной карты.

Государствам-членам поручат до конца 2025 года разработать национальные планы по поэтапному отказу от импорта российского газа, нефти и ядерной энергии.

Ранее издание The Guardian сообщало, что в 2024 году страны ЕС приобрели у РФ рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ).

Россия стала вторым по величине поставщиком этого вида топлива в Европе после США, обогнав Катар.

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