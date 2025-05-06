ЄС повністю відмовиться від російського газу до 2027 року

Європейська комісія планує ініціювати повну заборону імпорту газу з Росії до кінця 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

ЄС планує повну заборону імпорту газу з РФ

Як зазначається, частка російського газу в структурі імпорту до Євросоюзу різко скоротилася — з понад 40% до початку повномасштабної війни РФ проти України до приблизно 19% у 2023 році.

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Тепер ЄС має намір зробити подальші кроки до повного припинення енергетичної залежності від країни-агресора.

Очікується, що у червні буде представлено офіційну пропозицію, яка передбачатиме заборону імпорту російського газу в усіх його формах — як за новими, так і за чинними спотовими контрактами.

Згідно з інформацією джерел, обмеження, що охоплюють спотові контракти (на які нині припадає близько третини обсягів постачання), мають набути чинності не пізніше кінця 2025 року.

Більшість закупівель російського СПГ, як і трубопровідного газу, здійснюється в межах довгострокових контрактів, що передбачають суворі умови, зокрема принцип “бери або плати”.

Очікується, що Єврокомісія оголосить про свою ініціативу в Європейському парламенті, повідомивши про плани обмежити постачання як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.

Повна заборона має запрацювати до завершення 2027 року.

Водночас джерела наголошують, що графік реалізації плану залежатиме від можливостей ЄС налагодити альтернативні постачання СПГ з інших регіонів — зокрема зі США, Катару, Канади та африканських країн.

Також повідомляється, що питання імпорту американського СПГ наразі є предметом торговельних переговорів між ЄС і адміністрацією президента Дональда Трампа.

ЄС представив дорожню карту відмови від російських енергоносіїв

6 травня у Страсбурзі єврокомісар Ден Йоргенсен презентував дорожню карту до плану REPowerEU, в якій передбачено повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це пише Європейська правда.

Євросоюз також планує звести до мінімуму закупівлі російської нафти, активізувати заходи проти російського тіньового флоту та значно зменшити залежність у сфері ядерної енергетики, зокрема шляхом обмеження імпорту збагаченого урану.

– Європейський Союз ставить собі за мету повністю відмовитися від імпорту російських енергоресурсів… Зокрема, до кінця 2027 року планує припинити закупівлю російського газу, – повідомив Ден Йоргенсен.

За його словами, у червні 2025 року Єврокомісія представить відповідні законодавчі ініціативи, сформовані на основі представленої дорожньої карти.

Державам-членам доручать до кінця 2025 року розробити національні плани щодо поетапної відмови від імпорту російського газу, нафти та ядерної енергії.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що у 2024 році країни ЄС придбали у РФ рекордну кількість скрапленого природного газу (СПГ).

Росія стала другим за величиною постачальником цього виду палива в Європі після США, обігнавши Катар.

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