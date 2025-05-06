Пакистан под ударами: Индия начала операцию Синдур

Индийские вооруженные силы начали операцию под названием Синдур, в ходе которой были атакованы девять целей на территории Пакистана и в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства Индии, пишет The Guardian.

Операция Синдур: что известно

Вооруженные силы Индии объявили о старте операции под названием Синдур — серии ударов по объектам террористической инфраструктуры на территории Пакистана и в подконтрольной Пакистану части Джамму и Кашмира.

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Всего было поражено девять целей, откуда, по данным Индии, планировались и координировались атаки на ее территории.

— Индийские Вооруженные силы недавно начали операцию Синдур, поразив террористическую инфраструктуру в Пакистане и подконтрольной Пакистану части Джамма и Кашмира, откуда планировались и направлялись нападения на Индию, — говорится в официальном заявлении.

В нем отмечается, что удары были “точечными, взвешенными. Они не способствуют эскалации конфликта”.

Также указано, что ни один из объектов пакистанских военных не был поражен. Индийская сторона подчеркнула, что “проявила значительную сдержанность в выборе целей и методов действия”.

Причиной ударов Индия назвала “варварскую” атаку в Кашмире, во время которой погибли десятки индийцев.

Пакистан нанес ответные удары

Как сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение Пакистана, удары Индии были нанесены по трем регионам.

Samaa TV со ссылкой на источники сообщило, что Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии.

Сообщается, что Исламабад “начал процесс возмездия”.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая в пакистанской части Кашмира прогремели многочисленные взрывы. Правительства двух стран пока официально не информируют о количестве пострадавших или погибших.

Напряженность между Индией и Пакистаном возросла в конце апреля после гибели индийских туристов в спорном регионе Кашмир, на которых совершили нападение исламистские боевики.

В ответ на это Индия пригрозила принять решительные меры. 24 апреля Исламабад закрыл воздушное пространство для индийских самолетов и заявил, что любое вмешательство Нью-Дели в поставки воды будет расценено как акт войны.

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