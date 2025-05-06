Пакистан під ударами: Індія розпочала операцію Сіндур
Індійські збройні сили розпочали операцію під назвою Сіндур, у ході якої були атаковані дев’ять цілей на території Пакистану та в підконтрольній Пакистану частині Кашміру.
Про це йдеться в офіційній заяві уряду Індії, пише The Guardian.
Операція Сіндур: що відомо
Збройні сили Індії оголосили про запуск операції під назвою Сіндур – серії ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та у підконтрольній Пакистану частині Джамму і Кашміру. Загалом було уражено дев’ять цілей, звідки, за даними Індії, планувалися й координувалися атаки на її території.
– Індійські Збройні сили нещодавно розпочали операцію Сіндур, уразивши терористичну інфраструктуру в Пакистані та підконтрольній Пакистану частині Джамму і Кашміру, звідки планувалися та скеровувалися напади на Індію, – йдеться в офіційній заяві.
У ній наголошується, що удари були “точковими, виваженими й такими, що не сприяють ескалації конфлікту”. Також вказано, що жоден з об’єктів пакистанських військових не був уражений. Індійська сторона підкреслила, що “виявила значну стриманість у виборі цілей та методів дії”.
Причиною ударів Індія назвала “варварську” атаку в Кашмірі, під час якої загинули десятки індійців.
Пакистан завдав ударів у відповідь
Як повідомляє AFP з посиланням на державне телебачення Пакистану, Індія нанесла удари по трьох регіонах.
Samaa TV з посиланням на джерела повідомило, що Пакистан завдав ударів у відповідь по цілях в Індії.
Повідомляється, що Ісламабад “почав процес відплати”.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 травня в пакистанській частині Кашміру пролунали численні вибухи. Уряди двох країн наразі офіційно не повідомляють про кількість постраждалих або загиблих.
Напруженість між Індією та Пакистаном зросла наприкінці квітня після загибелі індійських туристів у спірному регіоні Кашмір, на яких здійснили напад ісламістські бойовики.
У відповідь на це Індія пригрозила вжити рішучих заходів. 24 квітня Ісламабад закрив повітряний простір для індійських літаків і заявив, що будь-яке втручання Нью-Делі у постачання води буде розцінене як акт війни.