Пакистан під ударами: Індія розпочала операцію Сіндур

Індійські збройні сили розпочали операцію під назвою Сіндур, у ході якої були атаковані дев’ять цілей на території Пакистану та в підконтрольній Пакистану частині Кашміру.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду Індії, пише The Guardian.

Операція Сіндур: що відомо

Збройні сили Індії оголосили про запуск операції під назвою Сіндур – серії ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та у підконтрольній Пакистану частині Джамму і Кашміру. Загалом було уражено дев’ять цілей, звідки, за даними Індії, планувалися й координувалися атаки на її території.

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– Індійські Збройні сили нещодавно розпочали операцію Сіндур, уразивши терористичну інфраструктуру в Пакистані та підконтрольній Пакистану частині Джамму і Кашміру, звідки планувалися та скеровувалися напади на Індію, – йдеться в офіційній заяві.

У ній наголошується, що удари були “точковими, виваженими й такими, що не сприяють ескалації конфлікту”. Також вказано, що жоден з об’єктів пакистанських військових не був уражений. Індійська сторона підкреслила, що “виявила значну стриманість у виборі цілей та методів дії”.

Причиною ударів Індія назвала “варварську” атаку в Кашмірі, під час якої загинули десятки індійців.

Пакистан завдав ударів у відповідь

Як повідомляє AFP з посиланням на державне телебачення Пакистану, Індія нанесла удари по трьох регіонах.

Samaa TV з посиланням на джерела повідомило, що Пакистан завдав ударів у відповідь по цілях в Індії.

Повідомляється, що Ісламабад “почав процес відплати”.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 травня в пакистанській частині Кашміру пролунали численні вибухи. Уряди двох країн наразі офіційно не повідомляють про кількість постраждалих або загиблих.

Напруженість між Індією та Пакистаном зросла наприкінці квітня після загибелі індійських туристів у спірному регіоні Кашмір, на яких здійснили напад ісламістські бойовики.

У відповідь на це Індія пригрозила вжити рішучих заходів. 24 квітня Ісламабад закрив повітряний простір для індійських літаків і заявив, що будь-яке втручання Нью-Делі у постачання води буде розцінене як акт війни.

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