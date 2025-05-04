Пакистан из-за обострения конфликта с Индией требует созвать Совбез ООН
Пакистан на фоне высокого уровня напряженности в отношениях с Индией официально решил известить Совет Безопасности ООН о ситуации в регионе.
Об этом сообщает Dawn со ссылкой на МИД Пакистана.
Отмечается, что министр иностранных дел Исхак Дар поручил постоянному представителю Пакистана в ООН послу Асиму Ифтихару принять немедленные меры по созыву заседания Совета Безопасности.
— Пакистан проинформирует СБ ООН об агрессивных действиях, провокациях и провокационных заявлениях Индии. Пакистан особо акцентирует внимание на незаконных действиях Индии по приостановлению Договора о водах Инда, — говорится в заявлении.
Пакистан об агрессивных действиях Нью-Дели
В МИД заверили, что Пакистан объяснит, как агрессивные действия Нью-Дели ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.
– Этот важный дипломатический шаг является частью усилий Пакистана, направленных на представление точных фактов международному сообществу, – заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что в Пакистане состоялись испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией. Страны находятся на грани войны из-за случая, когда боевики напали на туристов в Кашмире.