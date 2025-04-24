Индия и Пакистан на грани войны: приостановлена выдача виз и закрыта граница

Индия и Пакистан находятся на грани военного противостояния. Исламабад закрыл воздушное пространство для индийских самолетов и предупредил, что любая попытка Дели вмешаться в поставки воды, согласно многолетнему соглашению, будет расценена как акт войны.

Убийство туристов в Кашмире

Этот шаг стал частью череды взаимных жестких действий после того, как исламские боевики убили туристов из Индии в спорном регионе Кашмир. В ответ Индия приказала своим гражданам вернуться из Пакистана, а Исламабад выслал нескольких индийских дипломатов.

Обострение отношений произошло после нападения во вторник, когда были убиты 25 туристов из Индии и один гражданин Непала. Это самое кровавое нападение на гражданских в регионе за последние годы. Индия обвинила Пакистан в поддержке “пограничного терроризма”, что Исламабад категорически отрицает.

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Офис премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа объявил советников по вопросам обороны, флота и авиации Индии в Исламабаде персонами нон грата. Им приказано немедленно покинуть страну. В официальном заявлении указано, что все выданные индийцам визы будут аннулированы.

— Любая угроза суверенитету Пакистана и безопасности его граждан получит решительный ответ во всех сферах, — добавили в заявлении.

Закрытие границ и воздушного пространства

Пакистан также объявил о закрытии границ, прекращении торговли и закрытии воздушного пространства для индийских самолетов и авиакомпаний.

Индия предприняла безответственные шаги и выдвинула обвинения, — заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Дар предупредил, что “любые военные действия со стороны Индии вызовут зеркальный ответ” Пакистана. Он напомнил события февраля 2019 года, когда после теракта в Кашмире две страны были на грани войны.

Приостановление Индусского водного соглашения

Жесткая риторика прозвучала после решения Индии приостановить действие Индусского водного соглашения — одного из самых стабильных в мире договоров о распределении воды, который является критическим для сельского хозяйства Пакистана.

— Любая попытка прекратить или изменить поток воды, принадлежащий Пакистану согласно Индусскому водному соглашению, будет расценена как акт войны и встретит полный ответ во всем спектре национальных сил, — говорится в заявлении Исламабада.

Индия приостановила действие соглашения в среду, обвинив Пакистан в поддержке «пограничного терроризма» и понизив уровень дипломатических отношений с соседом. Пакистан отвергает свою причастность к нападению.

Приостановление действия Шимльского соглашения

В ответ Пакистан приостановил действие Шимльского соглашения 1972 года, которое на протяжении десятилетий было основой мирного диалога между странами. Это соглашение подписали премьер-министры Индира Ганди и Зульфикаром Али Бхутто после войны 1971 года, которая привела к созданию Бангладеша.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал преследовать виновных в нападении “до конца света”. В туристическом районе Пахалгам были убиты 26 человек, что стало самым массовым убийством гражданских лиц в спорной территории с мусульманским большинством с 2000 года.

— Я обращаюсь ко всему миру: Индия идентифицирует, выследит и накажет каждого террориста и его покровителя, — сказал Моди в своей первой речи после нападения.

Закрытие сухопутной границы и дипломатические меры

В среду вечером главного дипломата Пакистана в Дели, Саада Ахмада Варраича, вызвало Министерство иностранных дел Индии, чтобы передать ему официальный протест. Индия также закрыла важную сухопутную границу с Пакистаном и отменила безвизовую программу для граждан Пакистана.

Полиция Кашмира обнародовала имена трех подозреваемых боевиков, которых считают причастными к нападению, и объявила вознаграждение за информацию о них. По данным сообщений, двое из них являются гражданами Пакистана.

Моди созвал на четверг совещание с оппозиционными партиями для обсуждения реакции правительства на нападение.

Кашмир остается разделенным между Индией и Пакистаном с 1947 года. Обе страны претендуют на всю территорию, однако контролируют лишь ее части.

Индусское водное соглашение, заключенное при посредничестве Всемирного банка, разделяет реку Инд и ее притоки между соседними государствами и регулирует распределение воды.

Оно не прекращало действие даже во время войны между странами. Сейчас Индия приостановила соглашение, сообщил заместитель министра иностранных дел Викрам Мисри.

Дипломатические отношения между двумя странами оставались напряженными еще до последних шагов, в частности после того, как Пакистан выслал индийского посла и отказался назначить своего верховного комиссара в Дели после того, как Индия отменила автономный статус Кашмира в 2019 году.

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