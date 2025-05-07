Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили Фицо лететь над их территорией в Москву

Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо перелет через свое воздушное пространство в направлении Москвы.

Запрет на пролет самолета с Фицо в РФ

Как сообщает словацкое издание Dennikn, сейчас неизвестно, каким именно маршрутом полетит специальный правительственный рейс.

Литва пока не прокомментировала возможный полет Фицо. Однако эстонский вещатель ERR утверждает, что страна запретила пролет президента Сербии Александара Вучича, объяснив это техническими и дипломатическими причинами.

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По информации издания Kurir, также Польша отказала словацкому премьеру в разрешении на пролет.

Сам Роберт Фицо заявил, что получил сообщение от Эстонии об отказе в пролете самолета с ним на борту. По словам премьера Словакии, он расценивает это как попытку намеренно сорвать его визит в Москву.

Ранее с препятствиями столкнулся президент Сербии Александар Вучич. Сначала ему запретили пролет в воздушном пространстве Литвы и Латвии. Вскоре самолет Вучича застрял в аэропорту Баку.

Однако уже через два часа президент Сербии прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

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