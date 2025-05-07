Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Президент Сербии Вучич летел в Москву на парад, но застрял в Баку: что известно

вучич парад
Фото: Getty Images

Президент Сербии Александар Вучич все же отправился на парад к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву, но ему пришлось сделать остановку в Азербайджане из-за отсутствия разрешения на полет в столицу РФ.

Как отметило сербское издание Tanjug, на некоторое время самолет с Вучичем на борту застрял в аэропорту Баку (Азербайджан).

Вучич полетел на парад в Москву

Журналисты утверждают, что самолет с президентом Сербии не мог вылететь из Баку в Москву поскольку ему не предоставляли соответствующего разрешения, в частности из-за боевых действий. В течение последних нескольких дней аэропорты в некоторых городах РФ были частично закрыты из-за неизвестных беспилотников.

Сейчас смотрят

Позже сербские СМИ сообщили, что самолету Вучича все же разрешили вылететь из Баку в сторону Москвы.

Официально информация об этом не поступала, но посольство Сербии в комментарии пропагандистским СМИ в РФ заявило, что визит их президента остается в силе.

Ранее стало известно, что на парад в Москву поедет китайский лидер Си Цзиньпин. Его визит продлится четыре дня и начнется 7 мая.

Парад в Москве 9 мая

Ряд СМИ сообщали, что на парад в Москву приедут высокие представители из нескольких стран.

Единственным политиком страны — члена ЕС будет премьер Словакии Роберт Фицо. Тогда как в администрации премьера Венгрии Виктора Орбана заявили, что такой визит “не обсуждается”.

СМИ также называли таких политиков, которые приедут в Москву: президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, правитель Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В то же время приглашение Путина отклонил премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны страны Раджнат Сингх.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не рекомендовал гостям из других стран посещать парад в Москве 9 мая из соображений безопасности.

Читайте также
Они — военные преступники: МИД призывает мир не участвовать в параде 9 мая в Москве
9 травня Москва, Путін

Москва, Парад, Росія, Сербия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь