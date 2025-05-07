Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонили Фіцо летіти над їхньою територією до Москви

Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо переліт через свій повітряний простір у напрямку Москви.

Заборона на проліт літака з Фіцо до РФ

Як повідомляє словацьке видання Dennikn, зараз невідомо, яким саме маршрутом полетить спеціальний урядовий рейс.

Литва поки що не прокоментувала можливий політ Фіцо. Проте естонський мовник ERR стверджує, що країна заборонила проліт президента Сербії Александара Вучича, пояснивши це технічними та дипломатичними причинами.

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За інформацією видання Kurir, також Польща відмовила словацькому прем’єру в дозволі на проліт.

Сам Роберт Фіцо заявив, що отримав повідомлення від Естонії про відмову в прольоті літака з ним на борту. За словами прем’єра Словаччини, він розцінює це як спробу навмисно зірвати його візит до Москви.

Раніше з перешкодами зіштовхнувся президент Сербії Александар Вучич. Спочатку йому заборонили проліт у повітряному просторі Литва та Латвія. Згодом літак Вучича застряг в аеропорту Баку.

Проте вже через дві години президент Сербії прибув до Москви, де в аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко.

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