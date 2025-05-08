Финляндия предлагает ввести пошлины на весь импорт из России в ЕС

Финляндия предлагает ввести пошлины на весь российский импорт. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейская комиссия “имеет полный мандат для этого”.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, цитируя ее разговор с журналистами в Варшаве.

В ЕС предлагают ввести пошлины на весь импорт из РФ

По словам Элины Валтонен, введение пошлин потребует единодушия всех стран-членов.

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— Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или что бы ни произошло, мы все равно будем иметь этот тариф, — сказала Валтонен после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

Как пишет Bloomberg, такое предложение появилось тогда, когда в ЕС столкнулись с потенциальным блокированием санкционного пакета со стороны Венгрии. Напомним, санкции ЕС должны быть утверждены каждые полгода при поддержке всех 27 стран-членов.

Торговые меры, такие как тарифы, предлагают обходной путь, поскольку для их утверждения требуется только квалифицированное большинство. Отмечается, что Еврокомиссия взвешивает, сможет ли превратить санкции в торговые меры.

В то же время источники СМИ среди дипломатов ЕС в Брюсселе сообщили, что Будапешт не возражает против принятия 17-го пакета санкций ЕС против России. Новые ограничения могут официально утвердить в мае 2025 года.

Источник : Bloomberg

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