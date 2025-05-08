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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Финляндия предлагает ввести пошлины на весь импорт из России в ЕС

Еліна Валтон
Фото: Getty Images

Финляндия предлагает ввести пошлины на весь российский импорт. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейская комиссия “имеет полный мандат для этого”.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, цитируя ее разговор с журналистами в Варшаве.

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По словам Элины Валтонен, введение пошлин потребует единодушия всех стран-членов.

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— Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или что бы ни произошло, мы все равно будем иметь этот тариф, — сказала Валтонен после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

Как пишет Bloomberg, такое предложение появилось тогда, когда в ЕС столкнулись с потенциальным блокированием санкционного пакета со стороны Венгрии. Напомним, санкции ЕС должны быть утверждены каждые полгода при поддержке всех 27 стран-членов.

Торговые меры, такие как тарифы, предлагают обходной путь, поскольку для их утверждения требуется только квалифицированное большинство. Отмечается, что Еврокомиссия взвешивает, сможет ли превратить санкции в торговые меры.

В то же время источники СМИ среди дипломатов ЕС в Брюсселе сообщили, что Будапешт не возражает против принятия 17-го пакета санкций ЕС против России. Новые ограничения могут официально утвердить в мае 2025 года.

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Источник: Bloomberg
Еврокомиссия, Росія, Тарифы, Фінляндія
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