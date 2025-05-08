Фінляндія пропонує запровадити мита на весь імпорт із Росії до ЄС

Фінляндія пропонує запровадити мита на весь російський імпорт. Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європейська комісія “має повний мандат для цього”.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, цитуючи її розмову з журналістами у Варшаві.

У ЄС пропонують запровадити мита на весь імпорт із РФ

За словами Еліни Валтонен, запровадження мит вимагатиме одностайності всіх країн-членів.

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— Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати цей тариф, – сказала Валтонен після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Як пише Bloomberg, така пропозиція з’явилася тоді, коли у ЄС зіткнулися із потенційним блокуванням санкційного пакету з боку Угорщини. Нагадаємо, санкції ЄС мають бути затверджені кожні пів року за підтримки всіх 27 країн-членів.

Торговельні заходи, такі як тарифи, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього затвердження потрібна лише кваліфікована більшість. Зазначається, що Єврокомісія зважує, чи зможе перетворити санкції на торговельні заходи.

Водночас джерела ЗМІ серед дипломатів ЄС у Брюсселі повідомили, що Будапешт не заперечує проти ухвалення 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Нові обмеження можуть офіційно затвердити у травні 2025 року.

Джерело : Bloomberg

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