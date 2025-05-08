Сейм Литви не визнає захоплені території України російськими – резолюція

Сейм Литви 8 травня одностайно проголосував за резолюцію, у якій заявив, що ніколи не визнає захоплені РФ території України російськими.

Із 118 литовських парламентарів ніхто не утримався і не виступив проти.

Резолюція Сейму Литви: деталі

– Жодні захоплення території України, які здійснила і продовжує здійснювати Російська Федерація, не будуть визнані Сеймом Республіки Литва ні де-юре, ні де-факто, – мовиться в ухваленому документі.

Там наголошується, що Україна – суверенна і незалежна держава Європи, яка має право захищати себе та водночас самостійно вирішувати питання внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики, а її кордони – це ті, що визнані у 1991 році міжнародною спільнотою.

Зараз дивляться

– Сьогодні дуже важливо не лише зупинити цю невиправдану війну, забезпечити довгостроковий мир, але й відновити територіальну цілісність України, – сказав голова Комітету у закордонних справ Ремігіюс Мотузас, представляючи проєкт резолюції.

За його словами, Литва не може дозволити чи погодитися на те, щоб Росія переписувала та фальсифікувала історію Другої світової війни та останніх десятиліть.

Сейм Литви у резолюції також вкотре засудив агресію РФ проти України і закликав парламенти інших країн світу ухвалити аналогічні документи, щоб запобігти визнанню анексії українських територій Росією.

Литовські депутати також запевнили, що парламент країни “має намір зробити свій внесок у всі міжнародні дипломатичні зусилля, щоб допомогти Україні якомога швидше відновити свій суверенітет і територіальну цілісність”.

У квітні глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що міжнародна спільнота не повинна визнавати претензії Росії на український Крим.

За його словами, це загрожує руйнуванням засад міжнародного права та дає агресорам підстави вважати, що утримання захоплених територій може бути легалізоване.

Джерело: LRT

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