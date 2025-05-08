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Ирина Гамалий, редактор сайта

Зеленский пожелал Папе Римскому Льву XIV мудрости и сил для выполнения миссии

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата.

Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV

 — Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждение военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул важность дальнейшей моральной и духовной поддержки со стороны Ватикана в тот момент, когда решается судьба Украины.

— В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение прочного мира, — добавил президент.

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Он пожелал “Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил для выполнения его высокой миссии”.

Напомним, новым Папой Римским избран 69-летний Роберт Фрэнсис Прево — кардинал из США. Он стал первым американцем во главе Католической Церкви за всю ее более чем 2000-летнюю историю. После избрания Прево взял имя Лев XIV.

В течение карьеры новоизбранный Папа служил в Перу и возглавлял влиятельную епископскую канцелярию Ватикана.

В своем первом обращении Лев XIV выразил стремление нести послание мира в сердца людей, в каждую семью и во все уголки мира.

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