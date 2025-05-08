Зеленський побажав Папі Римському Льву XIV мудрості та сил для виконання місії

Президент Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV

– Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян, – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив важливість подальшої моральної й духовної підтримки з боку Ватикану в той момент, коли вирішується доля України.

– У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру, – додав президент.

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Він побажав “Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил для виконання його високої місії”.

Нагадаємо, новим Папою Римським обрано 69-річного Роберта Френсіса Превост – кардинала зі США. Він став першим американцем на чолі Католицької Церкви за всю її понад 2000-річну історію. Після обрання Превост узяв ім’я Лев XIV.

Протягом кар’єри новообраний Папа служив у Перу та очолював впливову єпископську канцелярію Ватикану.

У своєму першому зверненні Лев XIV висловив прагнення нести послання миру в серця людей, до кожної сім’ї та в усі куточки світу.

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