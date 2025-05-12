Британия сворачивает эксперимент “открытых границ” — Стармер об ограничении миграции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 12 мая представил новую государственную стратегию, которая имеет целью существенно уменьшить уровень легальной иммиграции в страну.

Об этом говорится в официальном заявлении главы правительства.

Государственная стратегия по уменьшению уровня миграции: что известно

По словам Стармера, предложенный план позволит “наконец вернуть контроль над границами” и станет завершением “жалкого периода в британской политике”. Он резко раскритиковал действия предыдущего консервативного правительства, возглавляемого Борисом Джонсоном.

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Стармер подчеркнул, что несмотря на риторику Консервативной партии и ее лозунг Верните себе контроль, с 2019 по 2023 год чистая миграция в Соединенное Королевство выросла в четыре раза — почти до 1 млн человек.

Это, по его словам, приравнивается к количеству жителей Бирмингема, второго крупнейшего города страны.

— Сегодня наше правительство закрывает лабораторию. Эксперимент завершен. Мы выполним то, о чем вы просили — снова и снова — и мы вернем себе контроль над нашими границами, — подчеркнул премьер и лидер Лейбористской партии.

Мигранты должны интегрироваться в общество

Он также отметил необходимость изменений в подходах к интеграции новоприбывших в британское общество.

— Когда люди приезжают в нашу страну, они также должны обязаться интегрироваться, выучить наш язык, и наша система должна активно различать тех, кто это делает, и тех, кто нет. Я думаю, что это справедливо, — заявил он.

В речи глава правительства также предупредил, что без реформ Британия рискует превратиться в “остров чужаков”, вместо того, чтобы оставаться единой нацией с четкими ориентирами развития.

Он уточнил, что страна должна оставаться открытой для специалистов высокого уровня и быть конкурентной на мировом рынке талантов — особенно в сферах науки, технологий и здравоохранения.

Предложенная стратегия получила название Восстановление контроля над иммиграционной системой. В 82-страничном документе предусмотрен ряд существенных изменений:

повышение образовательного уровня, необходимого для получения визы квалифицированного работника — как минимум до степени магистра;

отмена визовых категорий для неквалифицированных работников в области медицинского ухода;

ужесточение требований к иностранным студентам и учебным заведениям, которые их принимают;

внедрение более жесткого визового контроля и новых ограничений и проверок.

Также правительство планирует:

увеличить требования к знанию английского языка;

изменить период, необходимый для получения статуса постоянного резидента — с 5 до 10 лет;

расширить систему баллов, необходимых для поселения в стране и дальнейшего получения гражданства.

Ожидается, что дополнительные реформы в этой сфере будут представлены уже этим летом. Сейчас в парламенте продолжается рассмотрение законопроекта, который охватывает вопросы безопасности границ, убежища и миграционной политики.

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