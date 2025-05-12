Британія згортає експеримент “відкритих кордонів” – Стармер про обмеження міграції

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 12 травня презентував нову державну стратегію, яка має на меті суттєво зменшити рівень легальної імміграції в країну.

Про це йдеться в офіційній заяві очільника уряду.

Державна стратегія по зменшенню рівня міграції: що відомо

За словами Стармера, запропонований план дозволить “нарешті повернути контроль над кордонами” та стане завершенням “жалюгідного періоду в британській політиці”. Він різко розкритикував дії попереднього консервативного уряду, очолюваного Борисом Джонсоном.

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Стармер підкреслив, що попри риторику Консервативної партії та її гасло Поверніть собі контроль, з 2019 по 2023 рік чиста міграція до Сполученого Королівства зросла у чотири рази – майже до 1 млн осіб.

Це, за його словами, прирівнюється до кількості жителів Бірмінгема, другого найбільшого міста країни.

– Сьогодні наш уряд закриває лабораторію. Експеримент завершено. Ми виконаємо те, про що ви просили – знову і знову – і ми повернемо собі контроль над нашими кордонами, – наголосив прем’єр та лідер Лейбористської партії.

Мігранти повинні інтегруватися у суспільство

Він також наголосив на необхідності змін у підходах до інтеграції новоприбулих до британського суспільства.

– Коли люди приїжджають до нашої країни, вони також повинні зобов’язатися інтегруватися, вивчити нашу мову, і наша система повинна активно розрізняти тих, хто це робить, і тих, хто ні. Я думаю, що це справедливо, – заявив він.

У промові очільник уряду також попередив, що без реформ Британія ризикує перетворитися на “острів чужинців”, замість того, щоб залишатися єдиною нацією з чіткими орієнтирами розвитку.

Він уточнив, що країна повинна залишатися відкритою для фахівців високого рівня та бути конкурентною на світовому ринку талантів – особливо в сферах науки, технологій та охорони здоров’я.

Запропонована стратегія отримала назву Відновлення контролю над імміграційною системою. У 82-сторінковому документі передбачено низку суттєвих змін:

підвищення освітнього рівня, необхідного для отримання візи кваліфікованого працівника – щонайменше до ступеня магістра;

скасування візових категорій для некваліфікованих працівників у галузі медичного догляду;

посилення вимог до іноземних студентів і навчальних закладів, які їх приймають;

впровадження жорсткішого візового контролю та нових обмежень і перевірок.

Також уряд планує:

збільшити вимоги до знання англійської мови;

змінити період, необхідний для отримання статусу постійного резидента – з 5 до 10 років;

розширити систему балів, необхідних для поселення у країні та подальшого отримання громадянства.

Очікується, що додаткові реформи в цій сфері будуть представлені вже цього літа. Зараз у парламенті триває розгляд законопроєкту, який охоплює питання безпеки кордонів, притулку та міграційної політики.

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