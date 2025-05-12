Украина и ЕС создали рабочую группу для развития оборонной промышленности

12 мая в Брюсселе запустили новую работу группу ЕС-Украина по вопросам сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря внешней службы ЕС Чарльз Фрис в рамках работы Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, пишет Интерфакс-Украина.

Создание новой группы Украина-ЕС по вопросам сотрудничества в ОПК

— Сегодня мы запускаем новую рабочую группу ЕС-Украина по вопросам сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, чтобы способствовать поиску конкретных решений, — анонсировал Фрис.

По его словам, ЕС сейчас привлекает все доступные инструменты, чтобы максимально поддержать Украину и способствовать ее интеграции в европейскую оборонную, технологическую и промышленную сферу.

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При этом представитель внешней службы ЕС отметил, что существуют препятствия для интеграции, которые создают задержки в производстве систем ПВО и дронов.

— И мы знаем, что компании с обеих сторон имеют определенные беспокойства, то ли по доступу к финансированию, то ли по сертификации вашей продукции, — детализировал Фрис, заявив, что именно над устранением препятствий будет работать новая рабочая группа.

Рабочая группа Украина-ЕС по вопросам сотрудничества в ОПК будет работать с 12 мая

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрис Кубилюс сообщил, что первое заседание рабочей группы состоится уже 12 мая в Брюсселе.

— Сегодня важный день. Сегодня мы объявляем о создании межинституциональной Рабочей группы ЕС — Украина. И сегодня украинские и европейские эксперты соберутся на первую встречу, чтобы способствовать интеграции наших оборонных отраслей, облегчить разработку совместных проектов или совместных процессов закупок, — сказал он.

Еврокомиссар надеется, что новая совместная рабочая группа даст новый толчок сотрудничеству между Украиной и ЕС и “поможет нам реализовать важные положения Белой книги”.

По его словам, одна из главных проблем, которая беспокоит и украинскую, и европейскую оборонную промышленность — это безопасность цепей поставок.

— Давайте решим этот вызов, объединив наши усилия — давайте посмотрим, кто из нас готов расширить производство нитроцеллюлозы или взрывчатых веществ. А кто собирается нарастить производство малых двигателей, которые используются дронами, — сказал Кубилюс.

Он также напомнил, что в Киеве уже работает Офис оборонных инноваций ЕС, который имеет большие планы на этот год.

В частности, речь идет об обмене опытом в сфере дронов, поддержке новых военных разработок, а также проектов, связанных с “системой будущего солдата” и боеприпасами на базе беспилотников.

Кубилюс также добавил, что ЕС намерен усилить поддержку и расширить возможности Офиса оборонных инноваций в Киеве.

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