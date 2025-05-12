Україна та ЄС створили робочу групу для розвитку оборонної промисловості

12 травня в Брюсселі запустили нову робочу групу ЄС-Україна з питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

Про це повідомив заступник генерального секретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс у рамках роботи Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, пише Інтерфакс-Україна.

Створення нової групи Україна-ЄС з питань співпраці в ОПК

– Сьогодні ми запускаємо нову робочу групу ЄС-Україна з питань співпраці в оборонно-промисловій сфері, щоб сприяти пошуку конкретних рішень, – анонсував Фріс.

За його словами, ЄС зараз залучає всі доступні інструменти, щоб максимально підтримати Україну та сприяти її інтеграції в європейську оборонну, технологічну та промислову сферу.

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Водночас представник зовнішньої служби ЄС зауважив, що існують перешкоди для інтеграції, які створюють затримки у виробництві систем ППО та дронів.

– І ми знаємо, що компанії з обох сторін мають певні занепокоєння, чи то щодо доступу до фінансування, чи то щодо сертифікації вашої продукції, – деталізував Фріс, заявивши, що саме над усуненням перешкод працюватиме нова робоча група.

Робоча група Україна-ЄС з питань співпраці в ОПК працюватиме з 12 травня

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс повідомив, що перше засідання робочої групи відбудеться вже 12 травня в Брюсселі.

– Сьогодні важливий день. Сьогодні ми оголошуємо про створення міжінституційної Робочої групи ЄС – Україна. І сьогодні українські та європейські експерти зберуться на першу зустріч, щоб сприяти інтеграції наших оборонних галузей, полегшити розробку спільних проєктів або спільних процесів закупівель, – сказав він.

Єврокомісар сподівається, що нова спільна робоча група дасть новий поштовх співпраці між Україною та ЄС і “допоможе нам реалізувати важливі положення Білої книги”.

За його словами, одна з головних проблем, яка непокоїть і українську, і європейську оборонну промисловість, – це безпека ланцюгів поставок.

– Давайте вирішимо цей виклик, об’єднавши наші зусилля – давайте подивимося, хто з нас готовий розширити виробництво нітроцелюлози або вибухових речовин. А хто має намір наростити виробництво малих двигунів, які використовуються дронами, – сказав Кубілюс.

Він також нагадав, що в Києві вже працює Офіс оборонних інновацій ЄС, який має великі плани на цей рік.

Зокрема, йдеться про обмін досвідом у сфері дронів, підтримку нових військових розробок, а також проєктів, пов’язаних із “системою майбутнього солдата” та боєприпасами на базі безпілотників.

Кубілюс також додав, що ЄС має намір посилити підтримку і розширити можливості Офісу оборонних інновацій у Києві.

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