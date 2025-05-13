Татьяна Забожко, редактор ленты
В Риме встретятся министры обороны пяти стран: будут говорить о поддержке Украины
16 мая в Риме состоится встреча министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.
Встреча министров обороны (Е5) в Риме 16 мая: что известно
Главной темой встречи министров обороны (Е5) в Риме 16 мая станет координация военной поддержки Украины.
Также пятеро министров обсудят ключевые стратегические вопросы, вызовы безопасности и укрепление европейской обороны.
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Следует отметить, что подобная встреча станет уже четвертой.
Ранее министры обороны встречались:
- 25 ноября 2024 года в Берлине;
- 13 января в Варшаве;
- 12 марта в Париже.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Rainews
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