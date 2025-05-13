В Риме встретятся министры обороны пяти стран: будут говорить о поддержке Украины

16 мая в Риме состоится встреча министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

Встреча министров обороны (Е5) в Риме 16 мая: что известно

Главной темой встречи министров обороны (Е5) в Риме 16 мая станет координация военной поддержки Украины.

Также пятеро министров обсудят ключевые стратегические вопросы, вызовы безопасности и укрепление европейской обороны.

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Следует отметить, что подобная встреча станет уже четвертой.

Ранее министры обороны встречались:

25 ноября 2024 года в Берлине;

13 января в Варшаве;

12 марта в Париже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Rainews

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