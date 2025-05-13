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В Риме встретятся министры обороны пяти стран: будут говорить о поддержке Украины

Італія прапор
Фото: Depositphotos

16 мая в Риме состоится встреча министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

Встреча министров обороны (Е5) в Риме 16 мая: что известно

Главной темой встречи министров обороны (Е5) в Риме 16 мая станет координация военной поддержки Украины.

Также пятеро министров обсудят ключевые стратегические вопросы, вызовы безопасности и укрепление европейской обороны.

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Следует отметить, что подобная встреча станет уже четвертой.

Ранее министры обороны встречались:

  • 25 ноября 2024 года в Берлине;
  • 13 января в Варшаве;
  • 12 марта в Париже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Rainews

Италия, Война в Украине, Великобритания, Німеччина, Польша, Російська агресія, Саміт, Франция
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