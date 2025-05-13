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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Римі зустрінуться міністри оборони п’яти країн: говоритимуть про підтримку України

Італія прапор
Фото: Depositphotos

16 травня в Римі відбудеться зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

Зустріч міністрів оборони (Е5) у Римі 16 травня: що відомо

Основною темою зустрічі міністрів оборони (Е5) у Римі 16 травня стане координація військової підтримки України.

Також п’ятеро міністрів обговорять ключові стратегічні питання, безпекові виклики та зміцнення європейської оборони.

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Слід зауважити, що така зустріч стане вже четвертою.

Раніше міністри оборони зустрічалися:

  • 25 листопада 2024 року в Берліні;
  • 13 січня у Варшаві;
  • 12 березня в Парижі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Rainews

Італія, Війна в Україні, Велика Британія, Німеччина, Польща, Російська агресія, Саміт, Франція
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