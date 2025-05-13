У Римі зустрінуться міністри оборони п’яти країн: говоритимуть про підтримку України

16 травня в Римі відбудеться зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

Зустріч міністрів оборони (Е5) у Римі 16 травня: що відомо

Основною темою зустрічі міністрів оборони (Е5) у Римі 16 травня стане координація військової підтримки України.

Також п’ятеро міністрів обговорять ключові стратегічні питання, безпекові виклики та зміцнення європейської оборони.

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Слід зауважити, що така зустріч стане вже четвертою.

Раніше міністри оборони зустрічалися:

25 листопада 2024 року в Берліні;

13 січня у Варшаві;

12 березня в Парижі.

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Джерело: Rainews

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