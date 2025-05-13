В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры

В мексиканском штате Веракрус застрелили претендентку на должность мэра Текистепека Есению Лару Гутьеррес.

Кроме Ессении Лары Гутьеррес, погибли еще три человека и трое получили ранения.

Убийство кандидата в мэры Есении Лары Гутьеррес: что известно

Убийство кандидатки в мэры Есении Лары Гутьеррес произошло прямо во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире со страницы политического деятеля в Facebook.

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Кандидатка от правящей партии Морена шла по улице, приветствуя людей, как вдруг прозвучали около 20 выстрелов.

Есения Лара Гутьеррес и еще три человека из-за стрельбы погибли.

Еще трое получили ранения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что информации о мотиве убийства пока нет.

В настоящее время правительство координирует свои действия, в частности, с министром безопасности, чтобы оказать всю необходимую поддержку для проведения выборов, которые в штатах Веракрус и Дуранго запланированы на 1 июня.

Губернатор Веракруса Росио Нале заверила, что причастные к убийству кандидата от партии Морена и ее сторонников в Тексистепеке будут найдены.

Отметим, что нападения на политических кандидатов в избирательный период является распространенным явлением в Мексике.

В прошлом году правозащитная организация Data Cívica насчитала 661 такое нападение.

В частности, в мае 2024 года застрелили кандидата в мэры в штате Герреро, а также мэра Котии в штате Мичоакан.

Источник : CNN

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