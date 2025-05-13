У Мексиці у прямому ефірі застрелили кандидатку в мери

У мексиканському штаті Веракрус застрелили претендентку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес.

Крім Єсенії Лари Гутьєррес, загинули ще троє людей та троє дістали поранення.

Вбивство кандидатки в мери Єсенії Лари Гутьєррес: що відомо

Вбивство кандидатки в мери Єсенії Лари Гутьєррес сталося просто під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі зі сторінки політичної діячки у Facebook.

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Кандидатка від керівної партії Морена йшла вулицею, вітаючись із людьми, аж раптом пролунали близько 20 пострілів.

Єсенія Лара Гутьєррес та ще троє людей через стрілянину загинули.

Ще троє осіб дістали поранення.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що інформації про мотив вбивства поки що немає.

Джерело : CNN

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