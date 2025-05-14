Не видел смысла в этой поездке: США и Европа убедили Зеленского согласиться на переговоры в Стамбуле

Американская и европейская стороны убедили президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с российской командой в Стамбуле 15 мая.

США и Европа убедили Зеленского на переговоры в Стамбуле

Два дипломата, знакомые с этим вопросом, сообщили The Washington Post, что Зеленский был разочарован из-за развития ситуации с потенциальными переговорами в Турции на этой неделе.

Тогда президент заявил, что даже не позволит встречу украинской команды с российской стороной, отметил источник.

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По словам дипломата, Зеленский не видел смысла в поездке в Турцию.

Как сообщается, представители стран Европы и США непублично говорили, что Украине нужно отправить в Стамбул хотя бы делегацию высокопоставленных чиновников, среди которых — руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

В то же время специальный представитель президента США Стив Уиткофф убеждал Украину, что участие в прямых переговорах с Россией является якобы выгодным для обеих сторон, утверждает источник.

Как отметили два дипломата, якобы если будут только представители Украины, но не приедет российская делегация, тогда это обернется последствиями для Москвы. Но если будут обе стороны — это может приблизить прекращение огня, сказали они.

Однако Зеленский все еще настаивает на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, заявил анонимно изданию один из украинских чиновников.

Он объяснил это тем, что, по мнению Зеленского, серьезный разговор о прекращении убийств и окончании полномасштабной войны против Украины должен состояться с тем, кто в конечном итоге принимает решения в России.

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