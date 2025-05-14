Не бачив сенсу в цій поїздці: США і Європа переконали Зеленського погодитися на переговори у Стамбулі

Американська та європейська сторони переконали президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори з російською командою у Стамбулі 15 травня.

США і Європа переконали Зеленського на переговори у Стамбулі

Два дипломати, обізнані з цим питанням, повідомили The Washington Post, що Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами у Туреччині цього тижня.

Тоді президент заявив, що навіть не дозволить зустріч української команди з російською стороною, зазначило джерело.

Зараз дивляться

За словами дипломата, Зеленський не бачив сенсу в поїздці до Туреччини.

Як повідомляється, представники країн Європи та США непублічно говорили, що Україні потрібно відправити до Стамбулу хоча б делегацію високопосадовців, серед яких – керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Водночас спеціальний представник президента США Стів Віткофф переконував Україну, що участь у прямих переговорах з Росією є нібито вигідною для обох сторін, стверджує джерело.

Як зазначили два дипломати, нібито якщо будуть лише представники України, але не приїде російська делегація, тоді це обернеться наслідками для Москви. Проте якщо будуть обидві сторони – це може наблизити припинення вогню, сказали вони.

Однак Зеленський усе ще наполягає на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, заявив анонімно виданню один з українських посадовців.

Він пояснив це тим, що, на думку Зеленського, серйозна розмова про припинення вбивств і закінчення повномасштабної війни проти України повинна відбутися з тим, хто зрештою ухвалює рішення у Росії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.