Поддержка НАТО будет оставаться, чтобы Украина вела переговоры с РФ с позиции силы — Драгоне

Поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться прочной, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на открытии сессии в Брюсселе.

Поддержка Украины от НАТО

— Все это требует инвестирования времени и ресурсов, поскольку мир и стабильность нельзя воспринимать как должное. Это имеет свою цену. Но безопасность ничто по сравнению с ценой ведения войны и восстановления после нее, — сказал он.

Однако глава военных сил НАТО убежден, что Организация Североатлантического договора подвергает себя повышенному риску нестабильности, если не продолжит инвестировать в сдерживание.

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Недавно в Министерстве обороны Украины сообщили, что наши специалисты впервые участвуют в разработке нового проекта Научно-технической стратегии НАТО.

Это произошло благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).

Отмечается, что научно-техническая стратегия является основным документом, определяющим задачи, цели, механизмы реализации и политику, которую будет внедрять Совет НАТО по науке и технологиям в течение шести лет.

Источник : Sky News

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