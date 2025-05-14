Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Юлия Захарченко, редактор ленты

Поддержка НАТО будет оставаться, чтобы Украина вела переговоры с РФ с позиции силы — Драгоне

Джузеппе Каво Драгоне
Фото: Офис президента

Поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться прочной, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на открытии сессии в Брюсселе.

Поддержка Украины от НАТО

— Все это требует инвестирования времени и ресурсов, поскольку мир и стабильность нельзя воспринимать как должное. Это имеет свою цену. Но безопасность ничто по сравнению с ценой ведения войны и восстановления после нее, — сказал он.

Однако глава военных сил НАТО убежден, что Организация Североатлантического договора подвергает себя повышенному риску нестабильности, если не продолжит инвестировать в сдерживание.

Сейчас смотрят

Недавно в Министерстве обороны Украины сообщили, что наши специалисты впервые участвуют в разработке нового проекта Научно-технической стратегии НАТО.

Это произошло благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).

Отмечается, что научно-техническая стратегия является основным документом, определяющим задачи, цели, механизмы реализации и политику, которую будет внедрять Совет НАТО по науке и технологиям в течение шести лет.

Читайте также
Это война Путина, поэтому и переговоры должны быть с ним — Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Sky News
Война в Украине, військова допомога, НАТО, Поддержка Украины, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь