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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Підтримка НАТО залишатиметься, щоб Україна вела переговори з РФ з позиції сили – Драгоне

Джузеппе Каво Драгоне
Фото: Офіс президента

Підтримка України з боку НАТО залишатиметься міцною, щоб Київ міг вести переговори з позиції сили.

Про це заявив глава військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне на відкритті сесії в Брюсселі.

Підтримка України від НАТО

– Усе це вимагає інвестування часу та ресурсів, оскільки мир і стабільність не можна сприймати як належне. Це має свою ціну. Але безпека ніщо в порівнянні з ціною ведення війни та відновлення після неї, – сказав він.

Проте глава військових сил НАТО переконаний, що Організація Північноатлантичного договору наражає себе на підвищений ризик нестабільності, якщо не продовжить інвестувати у стримування.

Зараз дивляться

Нещодавно у Міністерстві оборони України повідомили, що наші фахівці вперше беруть участь у розробленні нового проєкту Науково-технічної стратегії НАТО.

Це відбулося завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO).

Наголошується, що науково-технічна стратегія є основним документом, що окреслює завдання, цілі, механізми реалізації та політику, яку впроваджуватиме Рада НАТО з науки та технологій протягом шести років.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, військова допомога, НАТО, Підтримка України, Україна-НАТО
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