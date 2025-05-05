Украина впервые присоединилась к разработке Научно-технической стратегии НАТО

Украинские специалисты впервые участвуют в разработке нового проекта Научно-технической стратегии НАТО.

Участие Украины в новом проекте НАТО

Как сообщает Министерство обороны, это стало возможным благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).

— Научно-техническая стратегия является основным основополагающим документом, определяющим задачи, цели Альянса в этой сфере и механизмы их реализации, а также определяет политику, которую будет внедрять Совет НАТО по науке и технологиям в ближайшие шесть лет, — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны, вовлеченность украинских специалистов свидетельствует о доверии и заинтересованности партнеров в более тесном сотрудничестве с учеными в сфере оборонных исследований.

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Директор Департамента военного образования и науки Владимир Мирненко считает, что консолидация усилий и надлежащая координация поможет достичь прогресса в реализации Научно-технической стратегии НАТО.

По его словам, формирование общей научной базы знаний и проведение мероприятий научной дипломатии будут способствовать евроинтеграционным процессам и общей взаимосовместимости с НАТО.

Это позволит улучшить оборонные возможности Украины благодаря совместным научным достижениям и технологическим новациям, убежден Владимир Мирненко.

STO — это вспомогательный орган НАТО, работающий для удовлетворения научно-технических потребностей стран-партнеров благодаря созданию и распространению передовых знаний, новых разработок и инноваций.

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