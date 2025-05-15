Германия не исключает конфискацию активов России — Мерц

Германия и союзники достигли договоренности о максимальном использовании всех доступных инструментов для введения новых санкций против РФ из-за отказа России ввести режим прекращения огня.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZEIT.

Усиление санкций против России: что известно

— На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами, — заявил Мерц.

В ответ на вопрос, идет ли речь, в частности, о конфискации замороженных российских активов, канцлер отметил, что эта возможность сейчас прорабатывается.

Сейчас смотрят

По его словам, в случае если будет найдена законная правовая основа для такого решения, Германия готова будет реализовать его.

— Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка, — пояснил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение стран Запада о введении 30-дневного перемирия.

Однако он выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной и предложил организовать встречу делегаций 15 мая в Стамбуле.

12 мая было достигнуто предварительное соглашение между странами-членами ЕС о введении 17 пакета санкций против России.

14 мая послы ЕС одобрили соответствующий санкционный пакет, однако окончательное решение должен принять Совет ЕС.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в списке санкций, в частности, фигурируют 189 судов так называемого теневого флота, которые ЕС считает инструментом для обхода ограничений на экспорт энергоресурсов из России.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.