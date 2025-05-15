Німеччина не виключає конфіскацію активів Росії – Мерц

Німеччина та союзники досягли домовленості щодо максимального використання всіх доступних інструментів для запровадження нових санкцій проти РФ через відмову Росії запровадити режим припинення вогню.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZEIT.

Посилення санкцій проти Росії: що відомо

– На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами, – заявив Мерц.

У відповідь на запитання, чи йдеться, зокрема, про конфіскацію заморожених російських активів, канцлер зазначив, що ця можливість зараз опрацьовується.

Зараз дивляться

За його словами, якщо буде знайдено законну правову основу для такого рішення, Німеччина готова буде реалізувати його.

– Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку, – пояснив він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію країн Заходу щодо запровадження 30-денного перемир’я.

Проте він висловив готовність до відновлення перемовин з Україною і запропонував організувати зустріч делегацій 15 травня в Стамбулі.

12 травня було досягнуто попередньої згоди між країнами – членами ЄС щодо запровадження 17-го пакету санкцій проти Росії.

14 травня посли ЄС схвалили відповідний санкційний пакет, однак остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Як повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у списку санкцій, зокрема, фігурують 189 суден так званого тіньового флоту, які ЄС вважає інструментом для обходу обмежень на експорт енергоресурсів з Росії.

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