Угрожала оккупацией Харьковщины и Сумщины: СМИ об ультиматумах РФ в Стамбуле

Во время мирных переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая, российская сторона выдвинула ряд “нереалистичных” условий.

Об этом пишут Sky News и Суспільне, ссылаясь на украинский дипломатический источник.

РФ выдвинула требования для установления режима тишины

В рамках переговоров российская делегация заявила, что украинские военные должны покинуть территории, которые не были захвачены военным путем. Это, по словам источника, стало условием для установления режима тишины.

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Кроме того, на переговорах Россия угрожала украинской стороне оккупировать Харьковскую и Сумскую области, если Киев не согласится на это условие. Об этом сообщили журналист The Economist Оливер Кэррол и источник Суспільного.

Собеседник украинского СМИ добавил, что российская сторона требовала признать оккупированный Крым территорией РФ.

Также глава делегации РФ Владимир Мединский угрожал, что Россия будет воевать против Украины “сколько бы времени не понадобилось”, напомнив, что страна воевала со Швецией 21 год.

— Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно, — цитирует Мединского журналист.

Дипломатический источник отметил, что российские требования “выходят далеко за пределы того, что когда-либо обсуждалось”.

Напомним, 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегации. Посредниками стали представители Турция и США.

При этом в последний момент Россия пожелала, чтобы американская сторона не присутствовала на встрече.

Переговоры в Стамбуле длились менее двух часов.

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