Погрожувала окупацією Харківщини й Сумщини: ЗМІ про ультиматуми РФ у Стамбулі

Під час мирних переговорів у Стамбулі між Україною та Росією, які відбулися 16 травня, російська сторона висунула низку “нереалістичних” умов.

Про це пишуть Sky News і Суспільне, посилаючись на українське дипломатичне джерело.

РФ висунула вимоги для встановлення режиму тиші

У межах переговорів російська делегація заявила, що українські військові повинні покинути території, які не були захоплені воєнним шляхом. Це, за словами джерела, стало умовою для встановлення режиму тиші.

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Крім того, на переговорах Росія погрожувала українській стороні окупувати Харківську та Сумську області, якщо Київ не погодиться на цю умову. Про це повідомили журналіст The Economist Олівер Керрол і джерело Суспільного.

Співрозмовник українського ЗМІ додав, що російська сторона вимагала визнати окупований Крим територією РФ.

Також очільник делегації РФ Володимир Мединський погрожував, що Росія воюватиме проти України “скільки б часу не знадобилося”, нагадавши, що країна воювала зі Швецією 21 рік.

– Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно, – цитує Мединського журналіст.

Дипломатичне джерело зазначило, що російські вимоги “виходять далеко за межі того, що коли-небудь обговорювалося”.

Нагадаємо, 16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори української та російської делегації. Посередниками стали представники Туреччини та США.

Проте в останній момент Росія побажала, щоб американська сторона не була присутня на зустрічі.

Переговори в Стамбулі тривали менш ніж дві годин.

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