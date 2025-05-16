Умеров после переговоров в Стамбуле: Обсуждали обмен пленными 1000 на 1000
Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле сообщил, что обсуждалась идея обмена пленными в формате “1000 на 1000”.
Об этом он в эфире национального телемарафона Єдині новини, комментируя результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле.
Проведение обмена пленных
— Мы говорили об обмене 1000 на 1000, — сказал глава оборонного ведомства.
По словам министра, украинская сторона уже знает дату этого обмена, но пока ее не разглашает. Единственное, что Умеров сообщил, это произойдет в ближайшее время.
Кроме темы пленных, во время встречи также обсуждали прекращение огня и возможность прямых контактов между президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года прямая встреча между Украиной и Россией, которая длилась менее двух часов. Приоритетами украинской стороны были:
- прекращение огня;
- возвращение украинских детей, освобождение гражданских заложников и обмен военнопленных;
- встреча Зеленского с Путиным.