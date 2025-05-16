Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Вікторія Васьковська, редактор сайта

Умеров после переговоров в Стамбуле: Обсуждали обмен пленными 1000 на 1000

Рустем Умєров
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле сообщил, что обсуждалась идея обмена пленными в формате “1000 на 1000”.

Об этом он в эфире национального телемарафона Єдині новини, комментируя результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

Проведение обмена пленных

Сейчас смотрят

— Мы говорили об обмене 1000 на 1000, — сказал глава оборонного ведомства.

По словам министра, украинская сторона уже знает дату этого обмена, но пока ее не разглашает. Единственное, что Умеров сообщил, это произойдет в ближайшее время.

Кроме темы пленных, во время встречи также обсуждали прекращение огня и возможность прямых контактов между президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года прямая встреча между Украиной и Россией, которая длилась менее двух часов. Приоритетами украинской стороны были:

  • прекращение огня;
  • возвращение украинских детей, освобождение гражданских заложников и обмен военнопленных;
  • встреча Зеленского с Путиным.
Читайте также
Попытки россиян привязать сегодняшние переговоры к 2022 году не сработают — Ермак
Андрій Єрмак

Война в Украине, обмін, Обмін полоненими, переговори, Росія, Рустем Умєров, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь