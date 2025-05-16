Делегації України та РФ провели переговори у Стамбулі: що відомо

У Стамбулі відбулись перші за три роки прямі мирні переговори Росії та України. До процесу долучилася і Туреччина — зустріч відбувається за її посередництва.

Зустріч України та РФ в Стамбулі: чим закінчились переговори

Зустріч делегацій у Стамбульському палаці розпочалася приблизно на годину пізніше, ніж мала відбутися. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, відкриваючи зустріч, заявив, що радий бачити готовність обох сторін шукати мирне рішення, пише Reuters.

За його словами, зараз важливо якнайшвидше домовитися про припинення вогню і створити умови для зустрічі лідерів України та Росії.

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За інформацією Суспільного, українська делегація спілкувалася з російською стороною через перекладача.

Перша за три роки пряма зустріч між Україною та Росією тривала менш ніж дві години. Як зазначило Reuters, переговори в Стамбулі закінчилися без видимих ознак “прогресу у скороченні розриву між сторонами”

Українська сторона заявила, що вимоги Росії — нереалістичні та “виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше”.

Росія вимагала провести переговори без США

Переговори Росії та України відбулись за участю представників США та Туреччини. Проте в останню хвилину РФ вимагала змінити формат зустрічі в Стамбулі, щоб на зустрічі не було американців.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в українській делегації.

У Києві вважають таку позицію Росії спробою зірвати переговорний процес. Українська сторона наголосила, що вони приїхали на зустріч із серйозними намірами, а не для політичних ігор.

Джерело вважає, що росіяни не хочуть бачити США на переговорах, бо приїхали не шукати рішення, а тягнути час, і хочуть приховати це від американців.

– На нашу думку, це спроба зірвати мирний процес, підважити його. Бо якщо вони приїхали реально вирішувати питання, робити кроки до миру, то вони мали б бути зацікавленими, щоб американці були в кімнаті, щоб це побачити, — додали джерела Суспільного в українській делегації.

Пріоритети України на переговорах у Стамбулі

Українська делегація на переговорах у Стамбулі зосередилась насамперед на досягненні реального та контрольованого припинення вогню.

– Ми розуміємо, що для того щоб будь-яка дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню. Реальне, довгострокове і добре контрольоване, – сказало дипломатичне джерело в коментарі для Reuters.

Крім цього, на мирних переговорах України та Росії порушуватиметься питання про кроки, які допоможуть відновити довіру між сторонами. Йдеться, зокрема, про повернення депортованих українських дітей, звільнення цивільних заручників та обмін військовополоненими за принципом “всіх на всіх”.

Також, за даними джерела, українська сторона на переговорах у Стамбулі планує порушити питання про можливу особисту зустріч між президентом Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 15 травня президент України повідомив, що українська делегація вирушить у Стамбул для проведення переговорів з російською стороною.

Україну на переговорах представляє міністр оборони Рустем Умєров, а також заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який брав участь у переговорах у 2022 році. Разом із ним прибули заступники міністрів закордонних справ і оборони РФ, а також представник Генштабу.

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