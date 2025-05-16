От российской стороны на переговорах звучали неприемлемые требования – МИД

Во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле российская сторона озвучила требования, которые Киев считает неприемлемыми. Однако у украинских переговорщиков достаточно опыта с 2014 года и они знают, как реагировать.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Российская сторона выдвинула неприемлемые требования

— Делегация РФ озвучила ряд вещей, которые для нас недопустимы. У нас, как вы знаете, долгий опыт переговоров с россиянами, начиная с 2014 года, украинская делегация понимает, как вести себя в этих ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны. Наша основная позиция осталась неизменной, — подчеркнул Тихий.

Напомним, переговоры между украинской и российской делегациями состоялись сегодня в Стамбульском дворце. Переговоры начались на час позже, чем было запланировано.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что рад видеть готовность сторон искать мирные пути урегулирования конфликта.

По мнению министра, сейчас критически важно достичь договоренностей о прекращении огня и создать предпосылки для прямой встречи президентов Украины и России.

Во время переговоров украинская делегация пользовалась услугами переводчика для общения с представителями РФ.

Это была первая за последние три года прямая встреча между делегациями Украины и России.

Она длилась менее двух часов и завершилась без существенных сдвигов в позициях сторон или видимого прогресса в преодолении разногласий.

Источник : Укринформ

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