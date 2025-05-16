Від російської сторони на переговорах лунали неприйнятні вимоги – МЗС

Під час переговорів між Україною та Росією у Стамбулі російська сторона озвучила вимоги, які Київ вважає неприйнятними. Проте українські переговорники мають достатньо досвіду з 2014 року і знають, як реагувати.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Російська сторона висунула неприйнятні вимоги

– Делегація РФ озвучила низку речей, які для нас є неприпустимими. У нас, як ви знаєте, довгий досвід переговорів з росіянами, починаючи з 2014 року, українська делегація розуміє, як поводитися у цих ситуаціях, як упоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони. Наша основна позиція залишилася незмінною, – наголосив Тихий.

Переговори між українською та російською делегаціями відбулися сьогодні у Стамбульському палаці. Перемовини почалися на годину пізніше, ніж було заплановано.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що радий бачити готовність сторін шукати мирні шляхи врегулювання конфлікту.

На думку міністра, нині критично важливо досягти домовленостей щодо припинення вогню та створити передумови для прямої зустрічі президентів України та Росії.

Під час перемовин українська делегація користувалася послугами перекладача для спілкування з представниками РФ.

Це була перша за останні три роки пряма зустріч між делегаціями України та Росії.

Вона тривала менше двох годин і завершилася без суттєвих зрушень у позиціях сторін або помітного прогресу в подоланні розбіжностей.

Джерело : Укрінформ

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