Делегации Украины и РФ провели переговоры в Стамбуле: что известно

В Стамбуле состоялись первые за три года прямые мирные переговоры России и Украины. К процессу присоединилась и Турция — встреча проходит при ее посредничестве.

Встреча Украины и РФ в Стамбуле: чем закончились переговоры: чем закончились переговоры

Встреча делегаций в Стамбульском дворце началась примерно на час позже, чем должна была состояться. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, открывая встречу, заявил, что рад видеть готовность двух сторон искать мирное решение, пишет Reuters.

По его словам, сейчас важно как можно быстрее договориться о прекращении огня и создать условия для встречи лидеров Украины и России.

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По информации Суспільного, украинская делегация общалась с российской стороной через переводчика.

Первая за три года прямая встреча между Украиной и Россией длилась менее двух часов. Как отметило Reuters, переговоры в Стамбуле закончились без видимых признаков “прогресса в сокращении разрыва между сторонами”.

Украинская сторона заявила, что требования России — нереалистичны и “выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее”.

Россия требовала провести переговоры без США

Переговоры России и Украины происходили с участием представителей США и Турции. Однако в последнюю минуту РФ требовала изменить формат встречи в Стамбуле, чтобы на встрече не было американцев.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации.

В Киеве считают такую позицию России попыткой сорвать переговорный процесс. Украинская сторона подчеркнула, что они приехали на встречу с серьезными намерениями, а не для политических игр.

Источник считает, что россияне не хотят видеть США на переговорах, потому что приехали не искать решение, а тянуть время, и хотят скрыть это от американцев.

— По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть, — добавили источники Суспільного в украинской делегации.

Приоритеты Украины на переговорах в Стамбуле

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле сосредоточилася прежде всего на достижении реального и контролируемого прекращения огня.

— Мы понимаем, что для того чтобы любая дипломатия была результативной, нужно прекращение огня. Реальное, долгосрочное и хорошо контролируемое, — сказал дипломатический источник в комментарии для Reuters.

Кроме этого, на мирных переговорах Украины России будет подниматься вопрос о шагах, которые помогут восстановить доверие между сторонами. Речь идет, в частности, о возвращении депортированных украинских детей, освобождении гражданских заложников и обмене военнопленными по принципу “всех на всех”.

Также, по данным источника, украинская сторона на переговорах в Стамбуле планирует поднять вопрос о возможной личной встрече между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 15 мая президент Украины сообщил, что украинская делегация отправится в Стамбул для проведения переговоров с российской стороной.

Украину на переговорах представляет министр обороны Рустем Умеров, а также заместители руководителей МИД, СБУ, ГУР и другие представители.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, который участвовал в переговорах в 2022 году. Вместе с ним прибыли заместители министров иностранных дел и обороны РФ, а также представитель Генштаба.

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