После отказа Путина от переговоров Кремль начал новую информационную кампанию – ЦПД

После отказа кремлевского диктатора Владимира Путина приехать на переговоры в Турцию Москва путем массового распространения дезинформации бросила все силы на дискредитацию мирных инициатив.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Аналитики, которые отслеживают гибридные операции Кремля в соцсетях, фиксируют всплеск активности ботофермы Матрешко. Эта сеть запустила информационную операцию, в рамках которой на поддельных страницах западных СМИ активно распространяются фейковые статьи против президента Украины Владимира Зеленского.

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Фейки Кремля относительно Зеленского

В частности, на фейковом сайте издания The National пишут, что якобы Зеленский “готов лично умолять Путина остановить войска”, а в поддельной статье The Independent говорится, что “Путину не о чем говорить с “нелегитимным” президентом Украины в Стамбуле”.

Чаще всего эти фейковые статьи распространялись в соцсетях Х и BlueSky. Целью кампании является оправдание нежелания Путина вести переговоры по достижению мира.

— Россия в очередной раз прибегает к гибридным методам воздействия на общественное мнение. Таким образом, Кремль пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и сместить фокус внимания с собственного отказа от диалога, — говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что подобные информационные атаки и манипуляции призваны оправдать продолжение вооруженной агрессии против Украины и дискредитировать украинское руководство.

Напомним, что в день начала переговоров в Стамбуле 15 мая Россия распространяла фейк относительно времени их начала, который опровергли в ЦПД.

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