Ультимативные требования РФ на переговорах в Стамбуле: о чем узнали СМИ

Во время первых прямых переговоров Украины и России за три года полномасштабного вторжения, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, представители российской делегации выдвинули ультимативные требования для прекращения огня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Требования России на переговорах в Стамбуле

По словам собеседников издания, в частности Москва требует, чтобы Украина приняла нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения на своей территории.

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Также в Кремле хотят, что Украина отказаться от требований военных репараций со стороны России.

И третье требование — признание потери Крыма и четырех других регионов, которые армия РФ даже не полностью оккупировала.

— Российская делегация заявила, что Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов, — говорят они.

Кроме того, Кремль требует международного признания всех пяти регионов как части РФ на международном уровне.

В МИД Украины накануне заявили, что на переговорах в Стамбуле российская сторона озвучила требования, которые Киев считает неприемлемыми, но уточнили, о чем именно идет речь.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что Украина имеет достаточно опыта с 2014 года и знает, как реагировать.

Источник : Bloomberg

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