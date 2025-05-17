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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ультимативні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі: про що дізналися ЗМІ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час перших прямих переговорів України та Росії за три роки повномасштабного вторгнення, які відбулися 16 травня у Стамбулі, представники російської делегації висунули ульмативні вимоги для припинення вогню.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Вимоги Росії на переговорах у Стамбулі

За словами співрозмовників видання, зокрема Москва вимагає, щоб Україна прийняла нейтральний статус без присутності іноземних військ або зброї масового знищення на своїй території.

Зараз дивляться

Також у Кремлі хочуть, що Україна відмовитися від вимог військових репарацій з боку Росії.

І третя вимога – визнання втрати Криму та чотирьох інших регіонів, які армія РФ навіть не повністю окупувала.

– Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з цих регіонів, – кажуть вони.

Крім того, Кремль вимагає міжнародного визнання усіх п’яти регіонів як частини РФ на міжнародному рівні.

У МЗС України напередодні заявили, що на переговорах у Стамбулі російська сторона озвучила вимоги, які Київ вважає неприйнятними, але не уточнили, про що саме йдеться.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зауважив, що Україна має достатньо досвіду з 2014 року і знає, як реагувати.

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Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, переговори, Російська агресія, Росія-Україна, Стамбул, Туреччина
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