Ультимативні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі: про що дізналися ЗМІ
Під час перших прямих переговорів України та Росії за три роки повномасштабного вторгнення, які відбулися 16 травня у Стамбулі, представники російської делегації висунули ульмативні вимоги для припинення вогню.
Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.
Вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
За словами співрозмовників видання, зокрема Москва вимагає, щоб Україна прийняла нейтральний статус без присутності іноземних військ або зброї масового знищення на своїй території.
Також у Кремлі хочуть, що Україна відмовитися від вимог військових репарацій з боку Росії.
І третя вимога – визнання втрати Криму та чотирьох інших регіонів, які армія РФ навіть не повністю окупувала.
– Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з цих регіонів, – кажуть вони.
Крім того, Кремль вимагає міжнародного визнання усіх п’яти регіонів як частини РФ на міжнародному рівні.
У МЗС України напередодні заявили, що на переговорах у Стамбулі російська сторона озвучила вимоги, які Київ вважає неприйнятними, але не уточнили, про що саме йдеться.
Водночас речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зауважив, що Україна має достатньо досвіду з 2014 року і знає, як реагувати.