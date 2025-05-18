ИИ на войне: как США, Китай, Израиль, Украина и Россия меняют поле боя

В мире началась технологическая гонка искусственного интеллекта на войне.

США, Китай, Израиль, Украина и Россия активно инвестируют в развитие ИИ для укрепления обороноспособности, автоматизации боевых действий и получения преимущества на поле боя.

Об этом в своем сообщении рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Технологические гонки на войне

По его словам, Пентагон реализует более 800 проектов, связанных с ИИ, вкладывая $1,8 млрд в 2024 году.

Ключевые центры – JAIC, CDAO, AIRCC – координируют интеграцию LLM (языковых моделей большого масштаба) в военные штабы.

ИИ помогает в планировании ударов, анализе разведданных и принятии решений командирами.

Проект Maven, в частности, позволяет определять цели для дронов. США и страны НАТО убеждены: Россия и Китай пока технологически отстают, а у Запада есть преимущество.

Пекин стремится стать лидером в сфере военного ИИ к 2030 году. Китайская армия активно развивает концепцию интеллектуализации войны, модифицируя западные LLM, в частности переработанную версию Llama от Meta (собственная модель ChatBIT).

Китай учит ИИ модели для кибервойн, информационного влияния и автономизации дронов. Около 90% функционала GPT-4 уже интегрированы в армейские решения.

Израиль сейчас — первый, кто массово применяет военный ИИ в реальных боевых условиях. Система Lavender автоматически определила 37 000 целей в секторе Газа.

LLM работают в облаке в реальном времени, анализируя данные из дронов и спутников и выдавая оперативные решения.

Даже Железный купол принимает решение с участием ИИ – алгоритмы определяют, какие ракеты перехватывать. Израиль не скрывает: именно технологии обеспечивают выживание нации.

Россия пытается модернизировать иранские дроны-камикадзе (типа Шахедов) добавлением компьютерного зрения, однако без китайской помощи прогресс ограничен.

Хакерские группы, связанные с ФСБ и ГРУ, тестируют ИИ в кибероперациях. Стратегия проста: массовость, дешевизна, минимальная разумность из-за технологического отставания.

По соображениям безопасности об украинских проектах говорится коротко:

сотни стартапов;

дроны с ИИ;

автоматизация до 99% аналитической работы в разведке.

Украина уже активно применяет военный ИИ, и достижения в этой сфере есть, подчеркнул Коваленко.

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