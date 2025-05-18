ШІ на війні: як США, Китай, Ізраїль, Україна та Росія змінюють поле бою

У світі почалися технологічні перегони штучного інтелекту на війні.

США, Китай, Ізраїль, Україна та Росія активно інвестують у розвиток ШІ для зміцнення обороноздатності, автоматизації бойових дій та здобуття переваги на полі бою.

Про це у своєму дописі розповів очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Технологічні перегони на війні

За його словами, Пентагон реалізує понад 800 проєктів, пов’язаних з ШІ, вкладаючи $1,8 млрд у 2024 році.

Ключові центри — JAIC, CDAO, AIRCC — координують інтеграцію LLM (мовних моделей великого масштабу) у військові штаби.

ШІ допомагає у плануванні ударів, аналізі розвідданих й ухваленні рішень командирами.

Проєкт Maven, зокрема, дає змогу визначати цілі для дронів. США та країни НАТО переконані: Росія й Китай поки технологічно відстають, а Захід має перевагу.

Пекін прагне стати лідером у сфері військового ШІ до 2030 року. Китайська армія активно розвиває концепцію інтелектуалізації війни, модифікуючи західні LLM, зокрема перероблену версію Llama від Meta (власна модель ChatBIT).

Китай навчає ШІ моделі для кібервоєн, інформаційного впливу та автономізації дронів. Близько 90% функціоналу GPT-4 вже інтегровано в армійські рішення.

Ізраїль наразі — перший, хто масово застосовує військовий ШІ в реальних бойових умовах. Система Lavender автоматично визначила 37 000 цілей у секторі Гази.

LLM працюють у хмарі в реальному часі, аналізуючи дані з дронів та супутників і видаючи оперативні рішення.

Навіть Залізний купол ухвалює рішення за участю ШІ — алгоритми визначають, які ракети перехоплювати. Ізраїль не приховує: саме технології забезпечують виживання нації.

Росія намагається модернізувати іранські дрони-камікадзе (типу Шахедів) додаванням комп’ютерного зору, однак без китайської допомоги прогрес обмежений.

Хакерські групи, пов’язані з ФСБ та ГРУ, тестують ШІ у кіберопераціях. Стратегія проста: масовість, дешевизна, мінімальна розумність через технологічне відставання.

Через міркування безпеки про українські проєкти говориться коротко:

сотні стартапів;

дрони з ШІ;

автоматизація до 99% аналітичної роботи в розвідці.

Україна вже активно застосовує військовий ШІ — і досягнення в цій сфері є, наголосив Коваленко.

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